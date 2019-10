Vigilância nas estações e edifícios da IP custa 20 milhões até 2022

Depois de pagar 8,8 milhões pelo aluguer operacional de 634 viaturas para os próximos quatro anos, a Infraestruturas de Portugal (IP) acaba de lançar um concurso para a aquisição de serviços de vigilância e segurança humana para as instalações de todo o grupo (abrange IP Património, IP Engenharia e IP Telecom) para os anos de 2020, 2021 e 2022, no valor global de quase 20 milhões de euros.

Segundo adiantou ao Negócios fonte oficial da empresa pública, que resultou da fusão da Refer e da EP em 2015, este concurso "visa garantir a substituição do atual contrato, que termina no final deste ano, e assegurar a vigilância e segurança nas estações ferroviárias e instalações de serviço da IP, que compreende um total superior a cem localizações".

A publicação do anúncio de procedimento n.º 11320/2019, em que o critério relativo ao custo pesa 100% e a execução financeira é plurianual, tem a data de 22 de outubro – um dia após ter saído em Diário da República uma portaria que autoriza a IP a proceder à repartição de encargos relativos ao contrato –, fixando um prazo de 30 dias para a apresentação das propostas.

No diploma assinado pelos secretários de Estado do Orçamento, João Leão, e das Infraestruturas, Jorge Moreno Delgado – ambos tomaram posse no último sábado, mantendo as mesmas funções na nova legislatura –, o Executivo socialista autoriza a repartição de encargos até ao montante global de 19.547.404,20 euros, acrescidos da taxa de IVA, definindo que o valor a gastar não pode exceder os 6,52 milhões de euros em cada um dos três anos,



