A melhor marina internacional de 2021 é em Portugal

A Marina de Vilamoura foi distinguida como melhor marina internacional de 2021, pela The Yacht Harbour Association (TYHA). O prémio tem em conta o nível de serviços prestados, mas também a qualidade das infraestruturas que coloca à disposição dos proprietários de embarcações.



"A distinção da The Yacht Harbour Association, que muito nos honra, reflete a grande qualidade das infraestruturas que a Marina de Vilamoura coloca à disposição dos que nos visitam, não só para as embarcações e seus ocupantes, mas também pelo conjunto de serviços que é colocado à disposição ao nível da manutenção", diz Isolete Correia, responsável máxima da Marina de Vilamoura e administradora da Vilamoura World, em comunicado.





A atribuição desta distinção da The Yacht Harbour Association, com o apoio da British Marine Federation, é resultado dos votos dos proprietários de embarcações, abrangendo centenas de marinas espalhadas pelo mundo inteiro com o nível máximo de ‘5 âncoras’.



Tendo iniciado atividade em 1974, a Marina de Vilamoura foi a primeira infraestrutura do género a nascer em Portugal. Conta atualmente com 825 postos de amarração, um estaleiro totalmente equipado e um centro de treino de vela de alta competição. Durante 2021, recebeu embarcações de 29 países.





"A Marina de Vilamoura tem também uma vocação desportiva, sendo, fruto da parceria com a Vilamoura Sailing, um centro de treino de alta competição, atraindo velejadores de todo o mundo e tendo, em 2021, organizado regatas internacionais e de qualificação para os Jogos Olímpicos", acrescentou Isolete Correia.