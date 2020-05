Afinal, sheik árabe ainda nem o salário de março pagou aos 500 trabalhadores em Portugal

Na passada segunda-feira, 18 de maio, o Negócios noticiou que o grupo hoteleiro de luxo JJW Hotels & Resorts, detido pelo sheik Mohamed Bin Issa Al Jaber, que possui no nosso país hotéis de cinco estrelas e campos de golfe, tinha apenas pago, com atraso, o salário de março aos seus cerca de 500 trabalhadores, deixando-os sem qualquer informação sobre quando é que iriam receber o de abril.

Mas esta sexta-feira, em comunicado conjunto dos funcionários do universo JJW Portugal, subscrito pelos respectivos delegados sindicais e enviado pelo diretor de vendas do grupo, é revelado que, afinal, em causa está o não pagamento de dois meses de salários, mas que receberam a garantia de que os mesmos serão em breve liquidados.

"Após uma reunião bem-sucedida com os colaboradores, a administração da empresa garantiu que o acionista tem condições para pagar os salários devidos desde março e abril nos próximos dias", lê-se na "declaração conjunta" dos trabalhadores dos hotéis de cinco estrelas Penina (em Alvor, Portimão) e Dona Filipa (em Vale do Lobo, Loulé), do Formosa Park (no Ancão) e dos campos de golfe San Lorenzo e Pinheiros Altos, na Quinta do Lago (em Almancil, Loulé).

"Em vista disso, acreditamos que o assunto está encerrado e estamos prontos para receber clientes de todo o mundo no nosso Algarve e nos nossos hotéis e campos de golfe", afirmam.



De acordo com o testemunho de um funcionário do grupo, que era referido na anterior notícia do Negócios, o grupo JJW Portugal tinha "pago o salário de março em duas prestações, de 270 e 410 euros", algo que terá apenas contemplado alguns dos trabalhadores.