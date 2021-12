Hotéis de sheik árabe em Portugal passam para Vignette e Voco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo JJW Hotel & Resorts (JWW), do sheik árabe Mohamed Bin Issa Al Jaber, fez um acordo com o Intercontinental Hotels Group (IHG) que contempla a passagem dos seus dois hotéis de cinco estrelas em Portugal para a Vignette Collection, a nova marca de luxo daquele que é um dos maiores grupos hoteleiros do mundo.

Além destes dois hotéis algarvios, o Penina Resort & Golf e o Dona Filipa Hotel, adquiridos sob contratos de franquia - aos quais se junta o Grand hotel Wien, em Viena, capital da Áustria -, o acordo da IHG Hotels & Resorts com a JJW inclui também o aparthotel Formosa Park, que vai passar assumir o nome Voco, outra marca do universo IHG.

Leia Também Sheik árabe paga seis meses de salários em atraso no Algarve e cinco milhões ao Fisco

"Estamos extremamente orgulhosos por efetuar a parceria com a IHG Hotels & Resorts para anunciar as primeiras contratações da Vignette Collection nos portfólios europeus da IHG e da JJW. Estas propriedades únicas, e o acréscimo de um novo hotel Voco, preparam-se para oferecer os mais elevados padrões de excelência, mantendo a sua própria identidade distinta", afirma Mohsen MBI Al Jaber, vice-chairman da JJW Hotels & Resorts, em comunicado da IHG.





Depois de serem alvo de "reformas", o Penina Resort & Golf e o Dona Filipa Hotel "deverão abrir como propriedades da Vignette Collection em 2022", adianta o grupo IHG, que tem mais de seis mil hotéis abertos em mais de uma centena de países, e mais 1.800 em fase de desenvolvimento.

Leia Também Afinal, sheik árabe ainda nem o salário de março pagou aos 500 trabalhadores em Portugal

O Penina, com 188 quartos, tem também 380 hectares com três campos de golfe, e o Dona Filipa conta com 154 quartos.

Este último hotel é uma lembrança de um amor histórico: "A primeira abertura aconteceu no Dia dos Namorados em 1968, data que assinala também o casamento entre Dona Filipa e João I de Portugal - uma celebração da união entre os dois monarcas e países."

"Temos o prazer de anunciar os primeiros acordos da European Vignette Collection, através da nossa parceria com a JJW Hotels & Resorts. Complementando o nosso portfólio ‘Luxury & Lifestyle’ existente na Europa, estas propriedades atenderão às necessidades dos viajantes que procuram uma experiência de estadia de luxo, enquanto mantêm o charme e a individualidade autênticos de cada hotel", enfatiza Karin Sheppard, senior vice-presidente e managing director da IHG para a Europa.



(Notícia atualizada às 10:12)