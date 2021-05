Sheik árabe paga seis meses de salários em atraso no Algarve e cinco milhões ao Fisco

Mohamed Bin Issa Al Jaber, dono de hotéis de cinco estrelas e campos de golfe no nosso país, garante que regularizou todas as dívidas do grupo JJW Portugal com o Fisco e pagou integralmente o que deve aos seus trabalhadores, desembolsado cerca de três milhões de euros.

