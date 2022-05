AHP contra o pagamento de taxa turística nos Açores

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) é contra o pagamento de taxa turística nos Açores, já aprovada pela Assembleia Regional, e que vai entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023.



A associação presidida pelo ex- secretário de Estado do Turismo, Bernardo Trindade, é a terceira entidade do Turismo a lamentar e a assumir ser contra esta medida. Já a AHRESP e a Associação de Agências de Viagens (APAVT) consideraram a medida como sendo "um erro estratégico".



Agora a AHP vem, através de comunicado, frisar que se opõe ao pagamento de taxas que "agravem o preço pago pelos turistas nas suas deslocações a Portugal, seja no Continente ou nas Regiões Autónomas, e que não tragam benefício para o próprio turista e para o destino".



Para Bernardo Trindade "esta iniciativa é, para lá de tudo o mais, totalmente inoportuna. Acabámos de sair de uma pandemia, onde a região dos Açores foi severamente afetada, as quebras na hotelaria foram enormes, pelo que aplicar uma taxa num momento como este é um erro", sublinha em comunicado.



O responsável acrescenta ainda que "assistimos, agora, à retoma da atividade turística com grandes incógnitas sobre o comportamento da aviação e grande concorrência entre destinos, pelo que esta decisão vai fragilizar, e muito, os Açores"

Também a secretária regional do Turismo, Berta Cabral, considera que "esta não é a oportunidade" para a criação da taxa turística nos Açores.



A medida – que partiu de uma proposta apresentada pelo PAN – foi aprovada no Parlamento regional em votação final global, com 28 votos a favor, do deputado do PAN, do PS, BE e deputado independente.



Os restantes 27 deputados que fazem parte do Iniciativa Liberal, do Chega e dos partidos do Governo regional (PSD/CDS-PP/PPM), votaram contra.



A proposta aprovada prevê que, a partir de janeiro de 2023, cada turista que pernoite em algum dos 19 municípios dos Açores pague 1 euro diário, até ao máximo de quatro euros, na época baixa. Durante os meses do Verão, a taxa turística sobe para 2 euros diários.