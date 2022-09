Algarve é a região com a retoma mais lenta

De todas as regiões do país, o Algarve é a que regista a retoma mais lenta, face aos valores de 2019.





Em julho, apesar de concentrar a maior fatia das dormidas com 33,1% do total de 8,6 milhões, o Algarve foi a única zona que, ainda assim, ficou 4,5% abaixo dos número de 2019, de acordo com os dados mais recentes do INE.