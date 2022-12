ASAE instaura 28 processos a empreendimentos turísticos e alojamento local

Leia Também ASAE instaura sete processos em fiscalização a alojamento local

A ASAE instaurou 28 processos na operação "Turismo Seguro", dirigida aos empreendimentos turísticos e alojamento local, com o objetivo de verificar o cumprimento das regras a que se encontram sujeitos, numa semana que antecipa as festividades do ano novo.De acordo com um comunicado da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, "foram fiscalizados 170 operadores económicos, tendo sido instaurados 28 processos de contraordenação, destacando-se como principais infrações a oferta, disponibilização, publicidade e intermediação de estabelecimentos de AL não registados ou com registos desatualizados", entre outras.A autoridade adianta que vai continuar a realizar ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, "em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores".