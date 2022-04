Bernardo Trindade eleito presidente da Associação de Hotelaria de Portugal

"Bernardo Trindade, administrador do Porto Bay Hotels & Resorts, S.A., foi hoje eleito por unanimidade, em assembleia-geral que decorreu no Four Seasons Ritz Lisbon Hotel, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) para o triénio 2022-2024", revelou.Na mesma nota, a entidade divulgou os novos órgãos sociais, sendo que o conselho diretivo "é constituído além do presidente da AHP agora eleito, por Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva, e cinco administradores hoteleiros: Ana Isabel Rebelo (Torre de Palma Wine Hotel); Alexandre Marto Pereira (Fátima Hotels), representante da AHP na região Centro; Bernardo D'Eça Leal (The Independente Colective), Frederico Costa (Pousadas de Portugal) e Gonçalo Rebelo de Almeida (Grupo Vila Galé)", indicou a associação.Para a mesa da assembleia-geral foi eleito, como presidente o "Four Seasons Ritz Lisbon Hotel, representado por Vitor Paranhos Pereira" e para a presidência do Conselho Fiscal foram escolhidos os Hotéis Solverde, representados por Manuel Violas.Além disso, para a presidência do Conselho Geral, os membros da AHP escolheram os Altis Hotels, representados por Raul Martins."A tomada de posse dos novos titulares dos órgãos sociais decorrerá no próximo dia 22 de abril, às 11 horas, no Altis Grand Hotel, em Lisboa", rematou a entidade.