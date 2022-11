Bernardo Trindade: “Não aceito que a Web Summit seja paga só com verbas do turismo”

O presidente da AHP entende que “não é justo” que sejam apenas as verbas do turismo a suportar um evento que “toca um conjunto vasto de setores” e defende a criação de uma alternativa para financiar o evento. Bernardo Trindade considera ainda que a TAP devia reforçar as ligações aos EUA.

