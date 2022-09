Cadeia espanhola Room007 quer expandir-se em Lisboa

A rede espanhola de hostels e hotéis boutique, a Room007, quer continuar a apostar em Portugal. Depois dos investimentos em Lisboa e no Porto, a empresa quer abrir uma nova unidade na capital até ao final deste ano, avança a EjePrime.



Além disso, em maio, a empresa comprou a rede de hostels Bluesock, que tinha duas unidades em funcionamento: uma junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa, e outra na Gran Via, em Madrid. O valor desta aquisição ficou entre os dois e os três milhões de euros, segundo a publicação.



Na capital portuguesa, a empresa já tinha investido num imóvel na Rua Cor de Rosa, em pleno Cais do Sodré, que conta com um total de 80 quartos, distribuídos por uma área de 3.500 metros quadrados. No Porto, o imóvel da Room007 fica na zona da Ribeira e vai contar com 60 quartos. O valor destes investimentos não foi revelado pela empresa.

No total, até ao final do ano, a Room007 quer fechar cinco investimentos em várias cidades: Valência, Málaga, Madrid, San Sebástian e Lisboa.



Desta forma, o portefólio da rede de hostels passa para 25 estabelecimentos no final de 2022, tendo como meta chegar a 40 unidades em funcionamento até ao final de 2024, com uma oferta total de 2.100 quartos e seis mil camas disponíveis. O investimento desta expansão ronda os 500 milhões de euros.



A empresa, fundada em 2012 com sede em Madrid, tem hoje uma carteira de treze ativos, entre os quais quatro estão em Madrid, dois em Sevilha, e em Málaga, San Sebastian, Bilbau e Lisboa tem uma unidade hoteleira em cada cidade. Destes imóveis, dez são de propriedade da empresa e três são arrendados, de acordo com a Eje Prime.

O grupo espanhol explora três marcas: a Room007 Hostels, a Room007 Select, uma linha de hotéis boutique e lançou recentemente a nova marca Letoh Letoh, focada na experiência do cliente, incentivando a participação em atividades específicas e propostas de life-shop.