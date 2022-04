Grupo espanhol Room007 vai reforçar aposta em Lisboa e estrear-se no Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo espanhol de hostels e hotéis de boutique, o Room007, vai investir 150 milhões de euros este ano para alargar a sua rede, incluindo em Portugal.



De acordo com o jornal espanhol Eje Prime, a cadeia Room007 vai reforçar este ano a aposta em Lisboa, onde já tem uma unidade hoteleira, e vai estrear-se no Porto.



No total, entre Portugal e Espanha, o grupo quer abrir oito novas unidades hoteleiras durante este ano e prevê um reforço do investimento para 500 milhões de euros, até ao fim de 2024, tendo como meta chegar a 39 estabelecimentos com uma oferta total de 2.100 quartos e seis mil camas disponíveis.

Leia Também Goldman Sachs abre no Montijo sexto hotel B&B em Portugal e quer fechar o ano com 10



A empresa, fundada em 2012 com sede em Madrid, tem hoje uma carteira de treze ativos, entre os quais quatro estão em Madrid, dois em Sevilha, e em Málaga, San Sebastian, Bilbau e Lisboa tem uma unidade hoteleira em cada cidade. Destes imóveis, dez são de propriedade da empresa e três são arrendados, de acordo com a Eje Prime.



Além do Porto, a Room007 está ainda a analisar a possibilidade para chegar, a curto prazo, a Granada, Palma de Maiorca, Valência ou Barcelona.



O grupo espanhol explora três marcas: a Room007 Hostels, a Room007 Select, uma linha de hotéis boutique e lançou recentemente a nova marca Letoh Letoh, focada na experiência do cliente, incentivando a participação em atividades específicas e propostas de life-shop.



Através da Letoh Letoh, a empresa tem estabelecimentos a operar em Madrid, San Sebastian, Lisboa, Sevilha e Bilbau.



Até 2030, a empresa tem como meta operar em 60 unidades hoteleiras, incluindo no Reino Unido, França e Itália, de acordo com a Eje Prime.