Portugal é o segundo maior mercado dos espanhóis Eurostars Hotel Company

Portugal é já o segundo maior mercado da cadeia Eurostars Hotel Company, do grupo espanhol Hotusa, com 23 unidades em funcionamento em terras lusas. O número representa mais de 10% da oferta total da rede espanhola que conta com 240 hotéis em 17 países.



Uma aposta que o grupo Hotusa vai continuar a "consolidar" estando prevista para "os próximos meses" a abertura de mais um hotel, o Eurostars Lisboa Baixa, com a categoria de quatro estrelas, que fica na Rua da Prata, no centro de Lisboa. As obras estão a ser "finalizadas", diz em comunicado a cadeia espanhola.



Contas feitas, os 23 estabelecimentos que estão em funcionamento em Portugal contam com uma oferta de 2.471 quartos, ficando apenas atrás de Espanha, onde o grupo tem 164 unidades hoteleiras com um total de 15.565 quartos.

O portefólio da Eurostars Hotel Company conta com cerca de 240 hotéis de seis marcas. A Eurostars Hotels conta com cerca de 100 estabelecimentos de luxo, a Áurea Hotels, que conta com nove unidades de hotéis de autor que funcionam em imóveis históricos, a Exe Hotels, que abrange cerca de 70 unidades em cidades. A rede tem ainda a marca Ikonik Hotels, a Crisol Hotels e a Tandem Suites, na linha premium da rede hoteleira espanhola