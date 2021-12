Cancelamentos para Natal e Ano Novo preocupam hotéis e restaurantes

Os hóteis e restaurantes estão a registar cancelamentos, sobretudo nos jantares e almoços de Natal, seja de empresas ou de famílias, menos procura e quebra nas reservas devido aos efeitos da propagação da ómicron ou das restrições aplicadas pelo Governo à entrada do país, noticia, esta terça-feira, o DN/Dinheiro Vivo O relato foi feito pela vice-presidente executiva da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira, que, ao jornal, sinalizou que as novas medidas em vigor não só em Portugal, mas na Europa e no mundo, a par com a exigência de apresentação de testes à entrada e saída do país ou em locais como hotéis e restaurantes, travaram o "princípio de retoma" dos turistas estrangeiros.

A secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), Ana Jacinto, também estabelece uma relação causa-efeito: "Logo que foram anunciadas novas regras sanitárias a 1 de dezembro tivemos, imediatamente, relatos de cancelamentos de jantares de grupo e de Natal".