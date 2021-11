Portugueses com gasto médio de 240 euros em reservas de hotéis para o Natal

Depois de o Natal de 2020 ter ficado marcado pela imposição de limites à circulação devido à pandemia, as viagens para as férias de inverno voltam a estar em alta. Pelo menos a avaliar pelos dados do eBooking que apontam que os europeus vão gastar, em média, mais 76% em reservas de hotéis do que há um ano.





Segundo o portal, o gasto médio das reservas ascende a 433 euros – contra 246 euros em 2020 e 211 euros em 2019. A Suíça figura como o país com o maior gasto nas reservas de viagens de Natal (com uma média de 715 euros), seguindo-se os Países Baixos (649 euros), num pódio que se completa com França (479 euros).



A lista continua com Espanha (347 euros), Alemanha (329 euros), Itália (267 euros) e Portugal (242 euros).





Em termos de permanência no destino, os europeus marcam, em média, três dias e, de acordo com as informações compiladas pelo eBooking, essa é a prática em Portugal, assim como em Espanha ou Alemanha. Já os franceses alargam o período até quatro dias, enquanto italianos, suíços e holandeses se ficam pelos dois dias, de acordo com a plataforma de reservas.





"Surpreende que o ano passado tenha tido mais feriados fora do fim de semana e ainda assim a cesta média tenha sido menor, embora mais alta do que em 2019. Com a pandemia viajava-se pouco e os hotéis tinham os preços muito baixos para atrair os clientes", avalia Toni Raurich, conselheiro do eBooking.