Casinos de Espinho, Chaves e do Algarve fecham neste fim de semana

Os cinco casinos do grupo Solverde, da família Violas, que já tinham estado encerrados no Natal e entre 1 e 3 de janeiro, voltam a fechar portas nos dias 9 e 10 de janeiro, “de acordo com as medidas anunciadas para travar o agravamento da pandemia da covid-19”.

