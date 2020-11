Casinos do Estoril, Lisboa e Póvoa encerram nos fins de semana prolongados

A Estoril Sol irá encerrar o Casino Estoril, o Casino Lisboa e o Casino da Póvoa, nos próximos fins de semana prolongados, de 28 de novembro a 1 de dezembro e de 5 a 8 de dezembro, no âmbito da renovação do Estado de Emergência em vigor até 8 do último mês do ano.

Depois do Governo ter anunciado novas medidas restritivas com o intuito de travar a segunda vaga da pandemia, os Casinos da Estoril Sol anunciaram que iriam estar abertos somente de quarta a sexta-feira nas próximas duas semanas.

O Casino Estoril e o Casino Lisboa abrem às 11 horas, contudo, quem os visitar, à hora de abertura, tem apenas acesso à sala das máquinas e aos respetivos snacks bar. O Casino da Póvoa, por outro lado, abre uma hora depois, às 12 horas. O encerramento dos três casinos está agora marcado para as 22h.

O Casino Estoril e o Casino Lisboa aderiram, ainda, "ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean Surfaces Safe Places, emitido pelo ISQ, o qual garante que foi avaliada a eficácia das medidas implementadas que permitem controlar a transmissão do SARS- CoV-2 e assegurar que os locais dos seus casinos estão seguros, através de uma exigente monitorização e implementação do plano de reabertura dos seus diferentes espaços", refere a Estoril Sol num comunicado divulgado esta quinta-feira (dia 26 de novembro).