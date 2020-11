Solverde finta a pandemia com um “jackpot” de mais de mil jogos online

Os casinos físicos portugueses, que sempre beneficiaram bastante do turismo, estão a ser bastante penalizados pelos efeitos da pandemia. Nos primeiros nove meses deste ano, geraram proveitos totais de 122 milhões de euros, o que representou uma quebra de quase 50% face ao mesmo período do ano passado.

Com os apostadores dos casinos físicos a migrarem cada vez mais para o online no período da pandemia, os concessionários do jogo estão a reforçar a sua aposta nesta frente virtual.

É o que está a fazer o grupo Solverde, dono dos casinos de Espinho, Chaves, Vilamoura, Praia da Rocha e Monte Gordo, que já investiu cerca de oito milhões de euros na sua plataforma online.

Apresentando-se como "o maior casino online português", o solverde.pt acabar de reforçar esta aposta com a oferta de mais de 50 novos jogos, oferendo agora um total de 1043 jogos.

"Com a integração do novo fornecedor de jogos, Synot, a solverde.pt passa a ter mais 50 novos jogos, desde clássicos como 6 Fruits, Dice Rish e Joker 40, a ‘slots’ modernas e excitantes como Goblinions, Book of Secrets e Lucky Pot. Mas, há mais novidades: a solverde.pt oferece agora também, e em exclusivo, jogos da DC, como Batman, Superman, etc.", realça o grupo da família Violas.

O "12 Age of the Gods" é um dos mais de mil jogos do solverde.pt, "com o seu famoso e incrível jackpot de mais de 100 mil euros, que pode sair com uma jogada de apenas um cêntimo", destaca o grupo com sede em Espinho.

"A solverde.pt consolida assim a sua liderança num mercado altamente competitivo. Ter uma marca nacional, de uma empresa 100% portuguesa com anos de experiência, a liderar a oferta e a introduzir uma nova dinâmica no entretenimento digital, é muito positivo para a Solverde, em particular, e para o setor em geral", considera Américo Loureiro, diretor da solverde.pt, em comunicado.