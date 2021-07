Casinos de Lisboa, Estoril e Póvoa oferecem testes à covid até às 2h

Depois de mês e meio encerrados, os casinos reabriram no sábado passado nos concelhos de maior risco.

Agora, na sequência das novas medidas de desconfinamento anunciadas pelo Governo, o grupo Estoril Sol avança, a partir deste domingo, 1 de agosto, com um novo horário de funcionamento dos seus três recintos de jogo.

"O Casino Estoril, o Casino Lisboa e o Casino da Póvoa abrem às 14h00 e encerram às 02h00, assegurando um rigoroso protocolo que cumpre todas as normas e recomendações da Direção Geral da Saúde (DGS)", anuncia o grupo Estoril Sol, em comunicado enviado às redações.

Além do uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social e medição de temperatura à entrada, entre outras medidas, o acesso aos casinos está condicionado à apresentação do certificado digital ou do teste negativo à covid-19.

Mais: "O Casino Estoril e o Casino Lisboa disponibilizam gratuitamente a realização de testes à covid-19 a todos os seus clientes", afiança o grupo Estoril Sol, que, mais tarde, quando questionado pelo Negócio sobre a exceção nortenha, confirmou que o da Póvoa também irá oferecer os testes à sua clientela.

O grupo Estoril Sol registou um prejuízo de 12,9 milhões de euros em 2020, depois de no ano anterior ter obtido lucros de 14,5 milhões.