Casinos já perderam 55 milhões este ano, mas há “bailinho”

O único casino físico que continua aberto em Portugal é o da Madeira, que mantém em funcionamento a sua sala de máquinas (“slots”), entre as 11.30 e as 18 horas (até às 17h aos sábados e domingos). Mesmo assim, o casino detido pelo grupo Pestana fechou o primeiro trimestre deste ano com receitas brutas de apenas 925 mil euros, menos de metade face aos mais de dois milhões registados em igual período do ano passado.

