Casinos em concelhos de risco podem reabrir com exigência de teste negativo ou certificado

A partir deste sábado, os casinos situados em concelhos de risco elevado ou muito elevado vão poder voltar a abrir portas. Um despacho do Governo publicado esta sexta-feira em Diário da República "permite a reabertura dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares" situados nestes municípios.De acordo com o despacho, assinado pelo ministro da Economia, "os estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares têm demonstrado capacidade de assumir um rigoroso cumprimento das regras e medidas de segurança e sanitárias", pelo que o Governo considera que se justifica a sua reabertura.O acesso aos espaços estará dependente, no entanto, da apresentação do certificado digital ou de um teste com resultado negativo, tal como é exigido para a entrada em restaurantes aos fins de semana nestes concelhos, que desde ontem ascendem a 116.A exigência de apresentação de certificado ou teste com resultado negativo "é dispensada aos trabalhadores dos estabelecimentos", detalha o despacho, "bem como a eventuais fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, exceto, em ambos os casos, se for exigida ao abrigo de outras normas".Os casinos e estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar situados nos concelhos de maior risco estavam encerrados desde 9 de junho, data em que foram endurecidas as medidas aplicáveis à situação de calamidade devido ao agravamento da pandemia.