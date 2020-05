Como será o regresso do turismo na Europa

Depois de meses de confinamento, a Europa prepara o levantamento das restrições à livre circulação e o relançamento do turismo, que tem um peso significativo para várias das economias europeias. O regresso à normalidade será feito a vários tempos, com alguns países a terem já as fronteiras abertas para os territórios vizinhos e outros ainda sem previsões de quando é que isso irá acontecer. A maioria deverá reabrir em junho.