Convento de Alpendurada leiloado online por 8,3 milhões

"O actual Convento de Alpendurada, reconstruído com as mesmas pedras seculares de antanho e com uma azulejaria dos séculos XVII e XVIII, com salões seculares e longos corredores onde se misturam beleza, austeridade e grandeza, e onde se sente o sussurro do passado, na espiritualidade que toca todo o Homem, aqui envolvendo-o no fascínio duma poesia diferente, mas possessiva."

"Os quartos, antigas celas todas com casa de banho, conservam os mesmos bancos de pedra junto da janela que olham a paisagem, onde os frades se sentavam a ler, rezar, estudar e reflectir. Se acaso fechar os olhos no grande silêncio das paredes conventuais, vai-lhe parecer ou vir as suas litanias e um diálogo de amor e prece com Deus. No Convento, o mistério e a mística continuam a marcar presença, despertando o homem para a beleza e perfeição."

Esta é uma das passagens mais hiperbolizadas de um texto sobre o Convento de Alpendurada publicado no site da Junta de Freguesia de Alpendurada, Várzea e Torrão, do concelho de Marco de Canaveses.

Ora, o Convento de Alpendurada, que foi convertido num hotel com 40 quartos, foi colocado à venda em leilão electrónico, na sequência do incumprimento de um empréstimo obrigacionista de quatro milhões de euros.





Esta quinta-feira, 24 de novembro, o leilão foi encerrado, pelas 14:30, com o registo de uma oferta de 8,35 milhões de euros, muito abaixo do valor base de 15 milhões.

Como a oferta final ficou abaixo do valor mínimo estabelecido, que estava fixado em 12,75 milhões de euros, o imóvel não será, para já, adjudicado, sendo considerada como licitação condicional, podendo vir a ser avaliada no processo de execução como se se tratasse de uma proposta de compra de um bem em venda por negociação particular.





Monumento de interesse Público desde 2013, o convento é um mosteiro beneditino do século XI, reconstruído nos séculos XVII e XVIII e que foi adaptado a hotel pela família de Taveira da Mota, antigo presidente do Boavista F.C. (entre 1980 e 1983), que morreu em dezembro de 2018.