Empresa de Mário Ferreira nega que hotel em Mesão Frio coloque em risco Património Mundial do Douro

"Em momento algum o parecer técnico consultivo elaborado pelo ICOMOS [Conselho Internacional de Monumentos e Sítios], a pedido da UNESCO, menciona, ameaça, ou aponta como uma consequência direta, ou indireta, da concretização do projeto Douro Marina Hotel, a perda de estatuto de Património da Humanidade à região do Alto Douro Vinhateiro", destacou em comunicado o conselho de administração promotor do projeto.Em causa está a construção de um hotel de cinco estrelas no lugar da Rede, concelho de mesão Frio, distrito de Vila Real, e que, segundo avançou o jornal Público no domingo, a Comissão Nacional da Unesco (CNU) considera que vai colocar em risco a paisagem do Douro vinhateiro na lista dos bens classificados em perigo, "abrindo caminho para uma futura exclusão da lista de património mundial".Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), o procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) do projeto Douro Marina Hotel está em consulta pública até 29 de janeiro, e anteriormente já tinham sido apresentados dois Estudos de Impacte Ambiental, em 2016 e 2018.O conselho de administração lamentou que "um excesso de voluntarismo ideológico resulte numa má informação do público, colocando sob a sombra do sensacionalismo um projeto de vital importância para o desenvolvimento turístico da região"."A Douro Marina Hotel e os seus acionistas irão aguardar serenamente o parecer final da CCDR-N mostrando-se, como sempre, disponíveis para dialogar e encontrar as soluções de compromisso necessárias para a melhoria do projeto", assegurou."Importa salientar que a aprovação do atual projeto ocorreu numa fase em que o mesmo se encontrava sob a alçada de um outro empresário o Eng. Carlos Saraiva que o idealizou e não de Mário Ferreira", acrescentou.Segundo a Douro Marina Hotel, o ICOMOS produziu, no entanto, considerações técnicas onde é referido que "a proposta atual é volumetricamente exagerada e que poderá ter um impacto marcante na paisagem local", sugerindo medidas de minimização dos impactos como a "redução de volumetria de construção", o uso de "materiais tradicionais compatíveis e em harmonia com a paisagem urbana local" ou "evitar a construção do campo de golfe e respeitar a morfologia do terreno".A Douro Marina Hotel manifestou estar "plenamente de acordo" com as sugestões da ICOMOS, e que propôs o mesmo, em parceria com a Câmara de Mesão Frio, para uma possível alteração ao Plano de Pormenor da Rede em março de 2014.E acrescenta que "a proposta apresentada teve um parecer desfavorável por parte da CCDR, o que na prática obrigou a manter em vigor o projeto previamente aprovado e todas as suas características".O comunicado sublinhou também que o projeto para a unidade hoteleira surgiu na sequência do desafio lançado pelo Governo Português para o investimento turístico na região do Douro, e que "a sua importância fica claramente vincada pela atribuição ao mesmo do estatuto de Projeto de Interesse Nacional em 2005 e que se encontra ainda em vigor"."O projeto Douro Marina Hotel encontra-se em plena conformidade não só com o Plano de Pormenor da Rede, como também com o Plano Diretor Municipal de Mesão Frio, o Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV), e com o Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo (POARC)", atirou ainda.O presidente da Associação de Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, defendeu hoje uma solução de equilíbrio que garanta a sustentabilidade do projeto de Mário Ferreira em Mesão Frio, mas não prejudique o Douro como património mundial.A Liga dos Amigos do Douro Património Mundial (LADPM) alertou hoje para o risco de o projeto de Mário Ferreira colocar em causa a classificação do Douro pela UNESCO.