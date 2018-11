Escândalo de Ronaldo sem impacto no negócio do CR7 Pestana

O negócio da insígnia hoteleira CR7 Pestana tem escapado praticamente incólume ao escândalo gerado com a acusação a Cristiano Ronaldo de alegada violação por parte da norte-americana Kathryn Mayorga, indicou esta sexta-feira Luís Monteiro, "chief marketing/digital officer" do Grupo Pestana.

Questionado durante a conferência "Futura – Boosting Digital Marketing", organizada pelo Negócios e pela Omnicom, o responsável do grupo hoteleiro admitiu que a situação teve de ser gerida "com delicadeza e, obviamente, com alguma dificuldade".

No entanto, frisou, o Grupo Pestana assumiu desde a primeira hora a confiança em Cristiano Ronaldo, destacando o seu estatuto de figura pública conhecida pela "generosidade com várias causas, pelo fair-play e pela sua ética".

"Neste caso, felizmente, a presunção de inocência acabou por prevalecer junto da opinião pública e não houve um impacto significativo no negócio", referiu.

Ainda sobre a parceria do maior grupo hoteleiro nacional e o jogador da Juventus, Luís Monteiro considerou que "esta parceria começou ao contrário". "Foi o Cristiano Ronaldo que percebeu que teria de pensar na sua vida para além do futebol e que decidiu investir numa área de que gosta: a hotelaria", disse.

"Quando começámos, pensávamos que a marca CR7 iria atrair os ‘millenials’, mas acabou por atrair famílias com crianças. Aliás, tivemos de fazer algumas adaptações nos hotéis", admitiu o responsável. "Posteriormente, evoluiu para um segmento ‘urban lifestyle’", concluiu.