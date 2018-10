Nike "profundamente preocupada" com acusações de violação de Ronaldo

Citada pela Associated Press, a marca norte-americana, representada pelo internacional português desde 2003, enviou um comunicado por e-mail a reagir às acusações de Kathryn Mayorga contra Ronaldo, que diz ter sido violada pelo jogador da Juventus em 2009, nos Estados Unidos, Las Vegas.

Recorde-se que a polícia de Las Vegas reabriu esta semana a investigação sobre as acusações de violação apresentadas por Mayorga contra Cristiano Ronaldo, pelos factos que remontam a 2009. "O caso foi reaberto e os nossos investigadores estão a analisar as informações dadas pela vítima", disse a polícia na segunda-feira.



Kathryn Mayorga, agora professora com 34 anos, apresentou queixa a semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. A queixosa diz que foi violada por Ronaldo, que lhe "exibiu o seu pénis erecto" pedindo-lhe sexo oral, e a forçou a ter sexo anal, apesar de a jovem ter berrado "não, não, não", de acordo com a queixa apresentada.