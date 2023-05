Espanhola Ilunion quer expandir além-fronteiras e Portugal está na mira

Alejandro Oñoro,

A espanhola Ilunion quer dar o salto além-fronteiras e Portugal está na mira. A cadeia de hotéis, que conta com 30 unidades espalhadas por mais de uma dezena de localidades em Espanha, quer abrir novas unidades em território português, com o CEO da empresa,a assumir que gosta muito de Lisboa e do Porto."O portfólio de hotéis vai aumentar seguramente, tal como tem acontecido nos últimos anos. Estamos à procura de localizações. Gostámos muito de Lisboa e do Porto, se conseguirmos será a primeira vez que damos o salto fora de Espanha", afirmouA última unidade hoteleira da Ilunion abriu no ano passado, em meados de dezembro, em Lanzarote, nas Canárias, tendo sido a primeira aposta do grupo nas ilhas. Este ano, segundo o responsável pela empresa, a ideia é também reforçar a aposta nas ilhas espanholas.Alejandro Oñoro tem boas perspetivas para a unidade de negócio hoteleira, estimando que seja das que mais vai crescer este ano. "Só no primeiro trimestre cresceu cerca de 90% com dois hotéis. Em abril, só nos hóteis, crescemos 36%", detalha.