Espanhola Vincci abre hotel de 29 milhões em Gaia

Abre a 15 de junho o novo hotel de quatro estrelas Vincci Ponte de Ferro, com 94 quartos, que se estende por vários edifícios na escarpa da Serra do Pilar, no espaço de um antigo casino clandestino.

