Espetáculos passam a ter horários mais alargados. Futebol sem público

A partir deste sábado, 1 de maio, os espetáculos culturais podem ficar a funcionar até às 22h30 quer durante a semana, quer durante o fim-de-semana, anunciou António Costa, depois do conselho de ministros que decidiu dar mais um passo no desconfinamento.Além da extensão dos horários dos espetáculos, também a restauração viu o período de funcionamento alargado assim como as lojas comerciais.Os eventos, quer em espaço interior e quer exterior, "terão lugar de acordo com regras definidas pela DGS" para cada caso, assumiu o primeiro-ministro.

Também foi anunciado que a partir de 1 de maio os casamentos, batizados, comunhões e outras celebrações podem realizar-se com lotação de 50% relativamente ao recinto no qual se realiza. Até agora estavam limitados a uma capacidade de 25%.



António Costa ainda informou que os ginásios e as atividades desportivas "recuperam regras normais".



Mas o futebol não vai ter público. Já que o primeiro-ministro diz que não foi tomada qualquer iniciativa de alteração, mas "até final da época não é previsível haver evolução da matéria".



António Costa não quis antecipar o que pode acontecer com as festas de verão, nomeadamente as regionais, já que foi pedida a uma equipa de Raquel Duarte e Óscar Felgueiras adaptem o programa de desconfinamento à nova realidade, apontando António Costa que se espera que até final de maio toda a população com mais de 60 anos esteja vacinada. Mas recusou antecipar o que pode acontecer.



(notícia atualizada com mais informações)