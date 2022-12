Estado tem milhões enterrados num hotel abandonado em leilão online

Instalado no complexo municipal Quinta das Pratas, o único hotel do Cartaxo abriu em 2002, tendo nos primeiros anos sido gerido pelo apresentador de televisão João Baião, em parceria com um advogado. Em 2008, em resposta a um anúncio da sociedade Oliveira e Baião – Hotelaria e Turismo, o empresário Marcelino José do Patrocínio Gargalo negociou o arrendamento do restaurante do hotel, mas o negócio não chegou a concretizar-se.

...