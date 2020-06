Família Silva investe 1,5 milhões no mais antigo hotel de Famalicão

O Restaurante Moutados, em Vila Nova de Famalicão, abriu em 1969 e ganhou fama, pelo que o proprietário decidiu oferecer aos seus clientes alojamento sob a mesma marca, abrindo um hotel, mesmo em frente, na Rua do Brasil, em 1985, acoplado à moradia da família fundadora.

E já lá vão 35 anos. Agora, em plena pandemia, tendo fechado na última semana de março e reaberto há cerca de um mês, o mais antigo hotel de Famalicão apresenta, na próxima quinta-feira, 25 de junho, o projeto de remodelação desta unidade hoteleira, que está orçado em cerca de 1,5 milhões de euros.

"A pandemia veio alterar um pouco a situação, mas consideramos que este investimento é realmente necessário, devendo a remodelação ficar concluída no próximo ano", afirmou fonte oficial do Hotel Moutados ao Negócios.

O "novo" Hotel Moutados, que além da renovação vai fazer um "’rebranding’ e reposicionamento no mercado", reduz a sua capacidade de 57 para 35 quartos e cinco suites, "devido à geminação de alguns quartos", a que acresce sala de conferências, restaurante e bar, espaço "lounge" e um remodelado espaço de estacionamento.

A apresentação do projeto de remodelação do Hotel Moutados, que continua na propriedade da família Silva, contará com a presença do presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, assim como dos responsáveis do projeto - o gabinete Arquifama e o atelier Maurício Vieira -, e da empresa construtora, a CT construções.

Recorde-se, entretanto, que em outubro passado, o grupo Hoti Hotéis anunciou que pretende abriu em 2022 um hotel Meliá com 120 quartos em Famalicão, que ficará situado junto ao centro comercial Auchan (antigo Jumbo), nas proximidades do parque da cidade (Devesa), na urbanização Seven Arts, na Rua de Prado.

De acordo com o grupo hoteleiro, o novo espaço irá dispor de spa, ginásio, piscinas interiores e exteriores, bar, restaurante e salas para reuniões e conferências.