Ibis estreia novo design com hotel de 89 quartos no Bolhão

Chama-se Ibis Porto Centro Mercado do Bolhão e é o mais recente hotel a abrir no Porto. Com 89 quartos de várias tipologias, desde individuais a familiares, é o primeiro projeto da marca a nível europeu a surgir com o novo design Plaza, apresentado como "moderno, contemporâneo e acolhedor".

Situado num edifício antigo reabilitado na Rua Sá da Bandeira, na Baixa do Porto, manteve a fachada para "manter a conexão com a história da cidade", segundo a informação disponibilizada pela empresa esta terça-feira, 23 de junho, em que descreve um espaço "amigo" dos animais de estimação e 100% para não fumadores.

Este novo hotel "flagship" (bandeira) da marca vai operar em regime de franchise e é propriedade do Investissement Projet Immobilier Hôtelier (IPIH), do empresário Laurent Gauze, natural de Perpignan, que gere mais de uma dezena de hotéis do grupo Accor em França, Espanha e Portugal.

Um dos destaques é a inexistência de uma receção clássica, sendo utilizada uma aplicação ("Fols Mobile") para as equipas receberem os clientes só com um telemóvel ou tablet na mão. Numa época de pandemia, o check-in pode ser feito "de forma rápida respeitando os novos protocolos de hospitalidade que minimizam o tempo de contacto colaborador-cliente".

Ainda assim, sublinha o diretor do hotel, Ricardo Sousa, "depois do complicado período de confinamento, as pessoas valorizam ser recebidas por pessoas, com um sorriso, mesmo que usando uma máscara e poderem viver experiências simples, mas diferentes". Já as restrições em vários serviços e áreas comuns apenas serão levantadas quando for "minimizada" a pandemia, que pode tirar 3.000 milhões de euros de receitas à hotelaria em Portugal.

A poucos metros do histórico teatro comprado pela Livraria Lello, esta é o segundo hotel da marca Ibis instalado no centro histórico da Invicta, juntando-se ao que tem em funcionamento na Rua da Alegria. Do portefólio fazem ainda parte um na zona do hospital de São João e outro em Vila Nova de Gaia, num total de mais de 1.200 hotéis e mais de 150 mil quartos em 65 países.