Fátima recupera, mas sem a bênção da Ásia

Celebração do 13 de maio traz, este ano, mais peregrinos à Cova de Iria do que em 2021 ou 2020, sobretudo de países europeus. Entre a lista de 81 grupos organizados de fiéis não consta qualquer país asiático, como a Coreia do Sul, um dos mercados mais fortes. Santuário diz ao Negócios que os grupos internacionais vão regressar “de forma mais faseada”.

