Grega Ikos quer investir 600 milhões na abertura de quatro hotéis em Portugal e Espanha

O grupo hoteleiro Ikos, que aposta no regime “tudo incluído”, tem quatro “resorts” na Grécia e comprou um hotel em Espanha, onde anunciou que pretende investir mais 600 milhões de euros em quatro novos projectos hoteleiros na Península Ibérica, nos próximos cinco anos.

Com apenas quatro unidades hoteleiras na Grécia, o grupo Ikos iniciou este ano a sua expansão internacional por Espanha, com a compra do Costa del Sol Princess, em Estepona, na Andaluzia, por 75 milhões de euros e onde vai investir outro 75 milhões na sua transformação total para se adaptar aos padrões da cadeia hoteleira grega. A reabertura desta unidade deverá acontecer em 2020.

Aquando da apresentação do projecto de requalificação do Costa del Sol Princess, esta sexta-feira, 16 de Novembro, os responsáveis do grupo Ikos anunciaram que pretendem investir mais 600 milhões de euros em quatro novos projectos hoteleiros em Portugal e Espanha até 2023.