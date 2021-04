Grupo 3HB Hotels abre primeiro hotel cinco estrelas em Faro

Implantado numa área com 2.500 metros quadrados no centro da cidade da capital algarvia, o 3HB Faro resultou da recuperação de dois edifícios, um dos quais centenário, num investimento do grupo hoteleiro 3HB Hotels.Com um total de 103 quartos, a unidade hoteleira integra dois restaurantes, bares, 'spa', uma piscina interior e outra exterior, esta última instalada na cobertura do edifício com vista para a Ria Formosa.Além destes equipamentos, a unidade hoteleira dispõe ainda de um centro de cultura e de conferências direcionado a empresas, num segmento 'corporate' e um ginásio."Este projeto resultou de uma mudança de filosofia daquilo que era a normalidade operacional do grupo em conceitos mais de família, com uma aposta num novo segmento turístico não tão sazonal", disse à Lusa Rodrigo Roquete, diretor de comunicação do grupo 3HB Hotels.Segundo o responsável, este novo hotel de cinco estrelas de Faro, bem como outras duas novas unidades previstas para abrirem em Faro e em Lisboa, "são adaptadas ao viajante atual, à vertente das experiências, com ligação à cultura e gastronomia locais"."Não sendo Faro um destino óbvio para quem procura o Algarve, a revitalização da zona histórica e da baixa da cidade, do ponto de vista gastronómico, social, cultural e de eventos, justifica a implantação de uma unidade hoteleira que fosse ao encontro deste novo estilo", sublinhou.Rodrigo Roquete perspetiva que o 3HB Faro "poderá ser um ponto de partida para o turista conhecer a cidade, a sua cultura, os usos e costumes e toda a parte dos recursos naturais, como a Ria Formosa"."Queremos ter uma forte ligação com a cidade, com esta revitalização que está a ser feita, com vários pontos que estão a ser criados por pessoas inovadoras e queremos estar associados a esta nova abordagem muito focada nas experiências e cultura local", frisou.Segundo Rodrigo Roquete, o 3HB Faro tem abertura prevista para o início de junho, embora "a situação da pandemia da covid-19 cause sempre alguma angústia"."Nesta fase inicial não estamos propriamente preocupados com as taxas de ocupação do hotel mas ainda assim, gostaríamos que fosse um verão bom. Estamos mais preocupados em ter tudo a funcionar bem e a ter o agrado das pessoas, a causar uma primeira boa impressão", concluiu.O 3HB Faro é a quinta unidade hoteleira que o grupo 3HB Hotels detém no Algarve.