Discovery inaugura dois hotéis, com investimento de 11,7 milhões

Nas próximas semanas, vão ser inaugurados dois hotéis a sul do país, com gestão da Discovery Hotel Management (DHM), que pertence ao Fundo Discovery. O The Patio Suite Hotel, em Albufeira, e o Évora Farm Hotel & Spa contam com um investimento total de 11,7 milhões de euros.O anúncio é feito esta quarta-feira, 12 de maio, pela DHM. O primeiro hotel a ser inaugurado será o The Patio Suite Hotel, próximo da Praia da Falésia, em Albufeira, a 25 de maio. Com um investimento de 7 milhões de euros, esta unidade hoteleira vai aliar a gastronomia ao entretenimento.Este hotel conta com o Patio Bistro, que terá uma pizzaria, "showcooking gourmet", buffet e bar, e ainda com o Patio Caffé, situado junto à piscina do hotel.Já o Évora Farm Hotel & Spa abre portas a 1 de junho. A unidade de quatro estrelas, que resulta de um investimento de 4,7 milhões de euros, situa-se numa herdade com 11 hectares e conta com uma quinta com animais, horta e pomar, de onde chegam produtos consumidos no hotel.O hotel de Évora conta com 57 quartos, dos quais três serão quartos familiares com beliches e outros cinco serão vilas de três quartos, com piscina privativa. As restantes 10 vilas vão abrir numa fase posterior.Ao todo, a área exterior tem cinco piscinas. Já o interior do hotel conta com ginário, spa, piscina interior, sauna, banho turco e o restaurante À Terra.