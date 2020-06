O Moxy Lisboa Oriente é um projeto promovido pela Krest Real Investments, que está também a desenvolver uma torre de escritórios ao lado do edifício do hotel, designada K-Tower.



No seu conjunto, o hotel e a torre de escritórios, somam um investimento de 40 milhões de euros, disse à agência Lusa o promotor.



O presidente executivo da promotora imobiliária belga, Claude Kandiyoti, explicou que "a ideia de construir uma unidade hoteleira num desses terrenos surgiu no dia a seguir à Krest comprá-los".



Este hotel de três estrelas tem 222 quartos, alguns com vista para o rio, serviços de Internet de alta velocidade, estacionamento, ginásio, salas de reunião, biblioteca e terraços, sendo que se apostou num conceito novo dirigido ao segmento 'millennials'.



O promotor destacou a importância da eficiência energética no desenvolvimento do projeto, tendo optado por soluções inovadoras, como painéis solares, painéis de sombra que evitam superaquecimento, permitindo quantidades adequadas de luz do dia em todos os lados, sistemas de iluminação LED e conforto térmico e eólico nas áreas externas.



A Krest é uma empresa de investimentos imobiliários com sede na Bélgica e presença no mercado português desde 2014, com projetos de destaque em Lisboa, Porto e no Algarve.



A empresa tem investimentos nas áreas de habitação, logística, comércio, hotelaria e escritórios em Portugal e na Bélgica, sendo que no país está atualmente a desenvolver um edifício de escritórios designado por K-Tower, no Parque das Nações, um projeto residencial, Jardim Miraflores, em Oeiras, bem como um projeto de uso misto no Porto e dois projetos residenciais no Algarve.

"Em frente à Gare do Oriente, no Parque das Nações, surge o mais recente hotel da capital portuguesa, o Moxy Lisboa Oriente, o primeiro da marca a chegar a Portugal e que vai ser gerido pelo grupo português Hoti Hoteis", explica a Krest em comunicado.Trata-se da primeiro hotel do universo Marriott a ser gerido pelo grupo da cadeia hoteleira com 100% de capital português, um edifício "construído de raiz", que se distribui por 15 pisos e que tem a assinatura do gabinete de arquitetura internacional Broadway Malyan.