Grupo espanhol vai abrir dois hotéis em Portugal este ano

Rocallaura (Lleida) e Pantón (Lugo), duas unidades de quatro estrelas com área termal.



Após estas alienações, a OCA Hotels conta com mais de duas dezenas de unidades em Espanha e uma no Brasil, país onde tem previsto abrir mais três hotéis e resorts até final de 2022.

O grupo espanhol OCA Hotels vai abrir duas unidades hoteleiras em Portugal este ano, tendo anunciado esta quinta-feira que vendeu dois hotéis em Espanha para se focar na expansão no mercado português e brasileiro.Em Portugal, o grupo comprou um edifício na zona do Rossio, em Lisboa, e conta abrir portas na segunda metade do ano, indicaram fontes oficiais da OCA ao Negócios.Quanto ao Porto, o hotel de quatro estrelas será arrendado e "o acordo está ainda a ser finalizado", referiram as mesmas fontes.O grupo galego já teve uma primeira investida no mercado português, em 2013, quando estabeleceu uma parceria comercial com a Sociedade de Turismo de Espinho (STE) para o Hotel Praiagolfe, em Espinho.A OCA Hotels remete para dentro de "algumas semanas" mais detalhes sobre os hotéis em Portugal.O grupo galego fechou a venda dos hotéis