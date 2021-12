Espanhóis da Oca Hotels vão abrir mais dois hotéis em Portugal

Leia Também Oca abre hotel em Campanhã, procedente da Galiza e com destino a Lisboa



O grupo espanhol Oca Hotels vai continuar a investir em Portugal e tem na agenda para 2022 a inauguração de mais duas unidades hoteleiras no país, ambas localizadas na cidade do Porto.Com inauguração prevista para 1 de fevereiro de 2022, anuncia a empresa, estas unidades são o Oca Flores Hotel Boutique e o Oca Vitória Village. A empresa indica que estes estabelecimentos vão ocupar "um complexo hoteleiro que inclui um edifício histórico do século XVIII", na Rua das Flores, "assim como outro edifício com apartamentos", além de sete villas únicas numa classe de alojamento deste tipo.No total, entre villas, apartamentos e quartos duplos, está previsto um total de 68 unidades de alojamento. As instalações contarão ainda com sala de pequenos-almoços, cafetaria, bar, ginásio de livre acesso e jardim interior."As nossas novas apostas na cidade do Porto estão numa das ruas mais visitadas pelos turistas, muito central. Apenas a cinco minutos a pé, de ambos os hotéis, está a zona da Ribeira. Por isso, podemos considerar a sua localização como estratégica para visitar as principais atrações da cidade. A isto, temos de adicionar que o complexo combina história e modernidade além de oferecer conforto e um jardim interior que num edifício de esta categoria, é de todo uma mais valia", indicam os responsáveis do Oca Hotels.A empresa tem vindo a expandir-se em Portugal. Em julho, anunciou a abertura do primeiro hotel em Portugal, que se juntou em setembro às duas dezenas de unidades do grupo em Espanha. A empresa tem ainda um hotel no Brasil; até ao fim de 2022 prevê abrir mais três hotéis e resorts do outro lado do Atlântico.