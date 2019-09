Grupo Radisson abre dois hotéis em Portugal

O Radisson Hospitality AB anunciou que vai estrear em Portugal a marca Radisson RED, com a abertura de um hotel em Lisboa e outro em Vila Nova de Gaia. Para além deste dois, o grupo vai abrir um também em Viena, capital da Áustria.

O Radisson RED Olaias, em Lisboa, e o Radisson RED Porto, em Vila Nova de Gaia, têm abertura prevista para 2021 e surgem através de uma parceria estratégica e franchisada com o promotor e operador Value One Hotel Operations.





"Estamos muito satisfeitos em expandir a nossa marca Radisson RED em três principais cidades europeias: Lisboa, Porto e Viena. Estamos gratos pela confiança que Value One Hotel Operations, deposita na nossa marca. Espera-nos um grande sucesso", disse Elie Younes, Executive Vice President & Chief Development Officer do Radisson Hotel Group, em comunicado.