Há 166 hotéis à venda em Portugal

Numa altura em que o turismo atravessa uma crise sem precedentes, o número de hotéis colocados à venda em Portugal está a aumentar. No final de outubro, havia 166 empreendimentos disponíveis para venda, o que representa um aumento de 4% face aos números de março, antes da pandemia.Os dados foram disponibilizados esta terça-feira, 15 de dezembro, pelo Idealista. Segundo o portal imobiliário, no final de março, existiam 160 anúncios de vendas de hotéis. Já em outubro, este número sobe em 4%, para um total de 166 unidades hoteleiras colocadas à venda. O portal não fornece, contudo, os números relativos a outubro de 2019, pelo que não é conhecida a variação anual destes anúncios de venda.Estas localizam-se, sobretudo, na região Centro, que contava com 53 anúncios de venda de hotéis no final de outuro, seguindo-se o Norte (37 hotéis) e o Algarve (29 hotéis).Já na análise por distrito, é o Algarve que se destaca, com o distrito de Faro a liderar o número de anúncios de venda de hotéis, com 29 unidades. Segue-se o Porto (20 anúncios) e Lisboa (17 unidades).Ainda de acordo com os dados do Idealista, esta é uma tendência generalizada a todo o país. No final de outubro, Castelo Branco era o único distrito de Portugal continental onde não existia qualquer anúncio de venda de hotéis.O portal dá ainda conta de que as unidades mais caras se encontram, sobretudo, no Algarve e em Lisboa. A liderar a lista está um empreendimento turístico de quatro estrelas, localizado na Praia da Oura, em Albufeira, à venda por 36 milhões de euros. Segue-se outro hotel localizado em Albufeira, na zona de Olhos de Água, à venda por 20 milhões de euros.Já em Lisboa, a unidade mais cara, localizada na Praça de Espanha, está à venda por 12,5 milhões de euros.