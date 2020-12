Faro é o destino europeu mais cobiçado por turistas britânicos para 2021

Faro é o destino europeu mais desejado pelos turistas do Reino Unido, segundo um estudo realizado pela empresa de viagens Skyscanner.No top cinco, juntamente com a capital algarvia, encontram-se locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Dalaman, na Turquia.

Após o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no Reino Unido, os britânicos têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante a primavera e verão de 2021. Os dados apontam para um aumento de 48% no espaço de uma semana (2 e 9 de novembro) no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril e 31 de agosto do próximo ano.



"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo e para o Algarve, em particular", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, citado em comunicado da entidade."Ao longo destes meses, temos vindo a reforc¸ar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro, totalmente preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os habituou. Essa percec¸ão está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que acreditamos que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, à medida que os índices de confianc¸a para viajar comecem a aumentar", acrescenta.