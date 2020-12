Foram inaugurados 89 hotéis no ano da pandemia em Portugal. Veja onde no mapa

A pandemia que marcou o ano de 2020 chegou a paralisar por completo a atividade turística a nível mundial, mas nem por isso o investimento no setor parou: este ano, contam-se quase 90 novas unidades hoteleiras em Portugal. É um forte aumento em relação a 2019.





As estimativas são da Deloitte e constam do mais recente Atlas da Hotelaria. No estudo recentemente publicado, a consultora dá conta da inauguração, já concretizada ou a concretizar ainda até ao final do ano, de 89 unidades hoteleiras, um aumento significativo em relação às 57 que tinham sido contabilizadas em 2019.

Leia Também Pandemia adia construção de novos hotéis em 2021



Veja no mapa em que região abriram os hóteis, de que tipologia são e como os números comparam com 2019.