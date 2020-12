Crise no turismo faz disparar oferta no arrendamento

A crise no setor do turismo já se reflete sobre o mercado de arrendamento. Sem turistas e sem perspetivas de quando é que o setor irá retomar a normalidade, vários proprietários de alojamentos locais puseram as casas no arrendamento tradicional, ainda que esta não seja uma decisão definitiva. Este ano, a oferta de casas para arrendar já aumentou 45%, o que contribuiu para que as rendas tenham caído até 10%.





