Há 5.000 alojamentos locais fantasma em Lisboa e no Porto

H á pelo menos 5.000 alojamentos locais (AL) inativos em Lisboa e no Porto. Um número explicado pelo setor pela corrida às licenças após as limitações aos novos registos no ano passado.



No total, só na capital e na Invicta existem cerca de 30 mil imóveis registados para esta modalidade. Destes, mais de 3500 são fantasma em Lisboa. Isto é, apesar de terem licença, não estão a ser efetivamente ...