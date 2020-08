Hotel de Louboutin em Melides já está em fase de construção

Projeto do famoso estilista francês, desenhado pela arquiteta Madalena Caiado, saiu do papel e deverá estar concluído no primeiro semestre do próximo ano. Unidade hoteleira de 15 quartos implica um investimento de dois milhões de euros.

