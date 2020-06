Hotelaria vai perder mais de três mil milhões de euros em receitas em 2020

Ainda assim, a responsável não tem dúvidas de que este será um "ano perdido para a hotelaria". Uma retoma "mais séria" não acontecerá antes de 2021. "Isto não significa, porém, que não haja reservas e movimento. Mas não nos iludamos, não teremos nada este ano que nos permita pensar numa retoma efetiva. Haverá alguns balões de oxigenio, c omo a retoma de algum turismo de negócios , se tudo correr de feição, que poderá acontecer no ú ltimo trimestre", realçou a presidente da AHP durante a apresentação dos resultados do inquérito, que decorrer entre 15 e 29 de maio e contou com a participação de 60% dos associados da AHP.



Para o total do ano, a maior parte dos inquiridos aposta numa queda da taxa de ocupação entre os 50% a 80%, enquanto o primeiro semestre deverá registar quebras na ocupação entre 60% a 90%. Quanto à perda de dormidas, o cenário mais otimista da AHP aponta para uma descida de 60%, que equivale a 34,8 milhões de dormidas. A projeção mais pessimista admite uma perda de 46,4 milhões de dormidas na hotelaria nacional este ano, menos 80% face a 2019.





A responsável ressalvou ainda que a perda de receitas não se deve apenas à baixa ocupação, mas também ao facto de a maior parte dos inquiridos se estar a preparar para funcionar com uma capacidade "muito reduzida". Em junho, 73% dos hotéis nacionais já deverão reabrir portas, mas 38% vai reduzir a capacidade até 50%, enquanto 17% contam trabalhar com a capacidade reduzida até 80%. Haverá "zero" estabelecimentos a funcional com a capacidade total.





A perspetiva sobre a ocupação em reservas não ultrapassa, na maior parte dos casos, os 20% até ao final do ano. Só em setembro é que pouco mais de metade dos inquiridos conta ter uma taxa de ocupação superior a 20%. Segundo Cristina Siza Vieira, o setor não deve esperar uma ocupação média superior a 30% até ao final do ano.



Hotéis vão gastar mais 45 mil euros em limpeza



Em linha com inquéritos anteriores estão os resultados relativos às nacionalidades que estão a efetuar reservas. Os portugueses representam 35% das atuais reservas da hotelaria, seguidos dos espanhóis, com 20%, e dos britânicos, que totalizam perto de 17%.



Das reservas que estavam feitas para o período de 13 de março a 30 de setembro, mais de 50% dos clientes optaram por reagendar a estadia ou pedir a emissão de um voucher, uma possibilidade criada pelo Governo em abril. Houve ainda 46% dos clientes que pediram a devolução do dinheiro.



Neste terceiro inquérito, os responsáveis da AHP manifestaram-se surpreendidos pela diversidade de canais de distribuição, pelos quais os empresários estão a recer reservas. A Booking e a Expedia continuam a dominar o mercado, com mais de dois terços das reservas, mas 36% dos inquiridos revelaram estar a receber reservas via website próprio. "É um sinal para que as empresas apostem nos seus próprios canais e tenham coragem para dar passos que as aproximem das reservas diretas", afirmou Siza Vieira.



"A Booking e a Expedia são nossos parceiros, precisamos deles e têm sido essenciais para a hotelaria em Portugal, mas a dependência destes canais traz custos elevadíssimos para as empresas", admite a presidente da AHP.



Outras das questões colocadas aos empresários foi relativa ao preço médio dos quartos. Ao contrário do que se poderia esperar, sublinhou Cristina Siza Vieira, "não vai haver saldos nem uma hecatombe nos preços", que serão, neste período, semelhantes ou inferiores no máximo até 20% face ao período pré-pandemia,



Face a este cenário, quase 98% dos inquiridos considera que são necessárias mais medidas de apoio ao turismo, nomeadamente o prolongamento do lay-off, mas também medidas de apoio fiscal, apoios à aquisição de equipamento de limpeza e higiene e financiamentos a fundo perdido.



Em medidas de higiene, limpeza e segurança, os estabelecimentos contam gastar uma média mensal de 3818 euros, o que equivale a mais de 45 mil euros anuais. Por quarto, os gastos ascendem, em média, a 40 euros.