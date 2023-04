Ibersol lucra 160 milhões em 2022 à boleia de venda da Burger King

A Ibersol lucrou 160 milhões de euros no ano passado, um valor fortemente influenciado pela venda dos restaurantes Burger King à RBI por 260 milhões de euros, informou esta quarta-feira a empresa em comunicado à CMVM.



A venda dos restaurantes, fechada a 30 de novembro, foi responsável por 143 milhões do lucro alcançado pela Ibersol. Em 2021, a empresa tinha obtido 31 milhões de euros de lucro.





A faturação no ano passado ascendeu a 356 milhões de euros, uma subida de 74,3% face ao ano anterior.A empresa sublinha que "apesar dos desafios enfrentados ao longo do ano com pressões sobre as margens, como resultado da recuperação da atividade, o EBITDA das operações contínuas alcançou uma subida significativa".Para este ano, a Ibersol indica que o cenário macroeconómico adverso "tornará difícil refletir totalmente o aumento dos preços das matérias-primas, com um consequente impacto nas margens". "Assim, mais uma vez, aproxima-se um período desafiante para as nossas equipas e portefólio de marcas em termos de manutenção de volumes de vendas e quotas de mercado".A empresa refere também que continuará os planos de expansão para as insígnias Pizza Hut, KFC e Taco Bell e iniciará as operações da Pret A Manger.Notícia atualizada às 00:35