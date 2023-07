Dona do Burger King em Portugal e Espanha volta a virar-se para a bolsa em 2024

Leia Também Ibersol lucra 160 milhões em 2022 à boleia de venda da Burger King

A Ibersol concluiu no início de dezembro do ano passado a venda dos restaurantes Burger King à Restaurant Brands Iberia (RBI), encaixando 260 milhões de euros. Pouco tempo depois, em meados de março, a Ibersol regressou ao PSI - o principal índice bolsista nacional - que passou a contar com 16 cotadas. Agora, a RBI coloca a mira no final de 2024, ou início de 2025, para entrar em bolsa.Em entrevista ao espanhol Expansión, o presidente da RBI, que é dona dos restaurantes Burger King e Popeye também em Espanha, Gregorio Jiménez, afirmou que a decisão de colocar a empresa em bolsa está tomada, mas ainda não estão contratados assessores para a operação.O grupo retoma assim uma operação que já tinha sido iniciada em 2019, em que chegou, inclusive, a contratar o Morgan Stanley e o Bank of America, para entrar em bolsa, mas a operação acabou por ser cancelada em março de 2020 devido à pandemia de covid-19.Em 2021 foi vendida uma participação maioritária de 57% à Cinven, um fundo de investimento sediado em Londres, numa operação que avaliou a empresa em 1.250 milhões de euros, sendo que o objetivo passa por duplicar o tamanho da RBI, revelou o CEO na mesma entrevista.Caso sejam atingidos os novos objetivos de 1.300 milhões de euros de fatura e um EBITDA (resultado antes juros, impostos, provisões e amortizações), fontes consultadas pelo Expansión, indicam que a RBI poderia chegar a uma valorização de 2.400 milhões de euros.O objetivo passa por colocar em bolsa mais de 50% do capital da empresa, esclareceu Gregorio Jiménez, segundo maior acionista com 17%. O resto do capital está dividido entre 11% da Restaurant Brands International e outros membros da família do presidente que detêm cerca de 15%.Na mesma entrevista, o CEO do grupo revelou ainda que tenciona investir 150 milhões de euros e abrir cerca de 100 novos estabelecimentos, pretendendo alcançar uma rede de 1.300 restaurantes, face a 775 no final do ano passado. A perspetiva é que sejam 1.000 Burger King em Espanha, 200 em Portugal e 100 Popeyes também no país vizinho.