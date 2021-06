Lugar ao lado de Bezos na nave espacial custou 23 milhões de euros

A Blue Origin arrecadou 28 milhões de dólares (23 milhões de euros) com o leilão do lugar que vai acompanhar Jeff Bezos na viagem de 20 de julho. Esta será a primeira vez que a companhia vai colocar pessoas no espaço.





A identidade de quem conseguiu a parada mais alta não será revelada, disse no sábado a

Blue Origin. Nessa viagem irá também o irmão de Bezos, Mark.





A missão vai durar 11 minutos, partindo de Van Horn, no Texas. A nave espacial New Shepard vai levar no máximo seis passageiros. Não se sabe ainda quem são os outros viajantes.





Será o 16.º voo da companhia, mas o primeiro com pessoas.





A Blue Origin tem vindo a competir com a Space Exploration de Elon Musk e com a Virgin Galactic de

Richard Branson, para oferecerem viagens a um grupo pequeno de turistas com dinheiro.



Os passageiros na New Shepard - uma homenagem ao piloto Alan Shepard - têm de ter entre 1,52 metros e 1,94 metros e com peso entre os 50 e os 100 quilos. têm de conseguir subir sete lances de escadas na torre de lançamento em menos de 90 segundos e permanecer sentados durante 90 minutos sem acesso à casa de banho. Além de terem de suportar forças gravitacionais de até 5,5 vezes o seu peso na descida e 3 vezes o peso durante dois minutos na subida.







Por isso, os passageiros são aconselhados a consultarem um médico antes de se habilitarem ao voo e têm de assinar consentimento da informação de que há riscos nestes voos.

A Blue Origin vai doar o dinheiro do leilão à sua fundação Club

for the Future, que pretende fomentar a ida dos jovens para carreiras na ciência, tecnologia e matemática.





Bezos, que investe cerca de mil milhões de dólares por ano a financiar a Blue

Origin, tem diminuído a sua posição na Amazon, da qual é fundador.